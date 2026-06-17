Así está la clasificación general del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 1

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la etapa 1 del Tour de Suiza 2026, con inicio y final en Sondrio, lo que le permite situarse a la cabeza de la clasificación general y enfundarse el primer maillot de líder de la ronda helvética.

Al esloveno, del UAE Team, le bastó con un demoledor ataque a 72 kilómetros de meta para aventajar en más de 4 minutos a sus principales rivales por la victoria final. A pesar de tratarse de la primera etapa, el 'Pequeño Príncipe' ya ha asestado un golpe de gracia al resto de integrantes del pelotón en la antesa del Tour de Francia.

Los únicos capaces de salvarse de la 'quema' fueron Richard Carapaz (+2:22) y Andrea Bagioli (+2:39), los encargados de completar el podio provisional. El resto del pelotón, en el que destacan Mikel Landa, Primoz Roglic, Van der Poel y Enric Mas, quedan a más de cuatro minutos del jefe de filas del UAE Team.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Mikel Landa es el mejor situado en la general. El del Soudal Quick-Step ocupa la 14ª posición de la clasificación (+4:44), seguido por Enric Mas (+6:48) en este particular ranking.

La clasificación del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 1

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 3:28:37 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +2:22 Andrea Bagioli (Lidl - Trek): +2:39 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +4:16 Mathias Vacek (Lidl - Trek): +4:16 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +4:16 Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike): +4:16 Matthew Riccitello (UAE Team Emirates - XRG): +4:18 Felix Großschartner (Decathlon CMA CGM Team): +4:43 Andrew August (Netcompany INEOS): +4:44 Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG): +4:44 Tobias Foss (Netcompany INEOS): +4:44 Sergio Higuita (XDS Astana Team): +4:44 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +4:44 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +4:44 Paul Double (Team Jayco AlUla): +4:44 Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team): +4:44 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:58 Liam Slock (Uno-X Mobility): +5:26 Simon Dalby (Lotto Intermarché): +5:48 Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike): +5:50 Lorenzo Germani (Groupama - FDJ United): +5:52 Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL): +5:52 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team): +5:52 Enric Mas (Movistar Team): +6:48 Sander De Pestel (Decathlon CMA CGM Team): +6:48 Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team): +6:58 Michael Matthews (Team Jayco AlUla): +7:02 Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL): +13:36 Javier Romo (Movistar Team): +13:36 Corbin Strong (NSN Cycling Team): +13:36 Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG): +13:36 Nairo Quintana (Movistar Team): +13:36 Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech): +13:36 Ewen Costiou (Groupama - FDJ United): +13:36 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): +13:36 Romain Grégoire (Groupama - FDJ United): +13:36 Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step): +13:36 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +13:36 Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS): +13:36 Jordan Labrosse (Decathlon CMA CGM Team): +13:36 Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +19:26 Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike): +20:02 Fredrik Lavik Dversnes (Uno-X Mobility): +21:19 Jacopo Mosca (Lidl - Trek): +21:25 Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost): +21:25 Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla): +21:25 Colby Simmons (EF Education - EasyPost): +21:25 Sam Oomen (Lidl - Trek): +21:25 Clément Russo (Groupama - FDJ United): +21:25

Tras cada una de las 5 etapas que conforman la presente edición de la ronda helvética, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Suiza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Los últimos ganadores del Tour de Suiza

2025 - Joao Almeida (POR) 2024 - Adam Yates (GBR) 2023 - Mattias Skjelmose (DNK) 2022 - Geraint Thomas (GBR) 2021 - Richard Carapaz (ECU)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del el Tour de Suiza 2026 con las clasificaciones actualizadas tras cada una de las etapas y los momentos más destacados de la carrera.