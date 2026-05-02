Así queda la clasificación general del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 4

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa del Tour de Romandía 2026, con inicio en Broc y final en Charmey,l o que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación general antes de la disputa de la etapa reina.

El esloveno, del UAE Team, cruzó la línea de meta en solitario después de escaparse en la imponente ascensión al Jaunpass, aventajando en 14 segundos a Florian Lipowitz y en más de minuto y medio al grupo perseguidor.

La victoria de Pogacar en la última etapa, tercera en lo que llevamos de carrera, refuerza su condición de líder en la clasificación general a falta de una jornada para el final. El 'Pequeño Príncipe' aventaja en 35 segundos a su más inmediato perseguidor, el alemán Florian Lipowitz, mientras que Lenny Martínez figura a unos lejanos +2:23.

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Carlos Rodríguez se sigue manteniendo como el mejor posicionado en la clasificación general a pesar de su caída. El del INEOS, eso sí, cae hasta la 12ª posición, situándose a +3:06 de la cabeza a falta de una última jornada en la que su participación no está asegurada.

La clasificación del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 4

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¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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