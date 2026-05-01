Así queda la clasificación general del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 3

Dorian Godon se ha apuntado la victoria en la tercera etapa del Tour de Romandía 2026, con inicio y final en Orbe, mientras que Tadej Pogacar en lo más alto de la clasificación general a falta de dos jornadas para el final.

El francés, del INEOS Grenadiers, impuso su ley en la llegada al sprint, cobrándose la revancha frente a un Pogacar que cruzó la línea de meta en la cuarta posición.

A pesar de no poder llevarse la victoria, lo acontecido en la última jornada refuerza la condición de líder de Tadej Pogacar. El 'Pequeño Príncipe' conserva la ventaja atesorada en las etapas anteriores, afianzándose en lo más alto de la clasificación general y aventajando en +0:17 a Florian Lipowitz y en +0:26 a Lenny Martínez.

Pogacar, líder en Romandia / -

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Carlos Rodríguez se mantiene como el mejor posicionado en la clasificación general. El del INEOS asciende hasta la 6ª posición y se sitúa a apenas 51 segundos de la cabeza.

La clasificación del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 3

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¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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