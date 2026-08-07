CICLISMO
Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 6
Consulta la clasificación del Tour de Francia Femenino 2026 hoy tras la sexta etapa: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi, Ferrand-Prévot, Vollering y Marianne Vos
Kim Le Court-Pienaar se apunta la victoria en la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Montbrison y final en Tournon-sur-Rhône. La ciclista de Islas Mauricio se lleva el triunfo parcial, aunque Marlen Reusser mantiene una jornada más el liderato de la clasificación general.
La ciclista de AG Insurance - Soudal Team se llevó el sprint final delante de Cédrine Kerbaol y Puck Pieterse. Hizo falta la foto finish para dictaminar a la ganadora de etapa, pero finalmente Kim se llevó el gato al agua en los centímetros finales.
En cuanto a la clasificación general, Marlen Reusser mantiene el maillot amarillo y mantiene los 12 segundos de distancia sobre Demi Vollering. Paula Blasi mantiene la décima posición de la general en una jornada sin grandes incidencias en lo que respecta a la clasificación general.
Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026
- Marlen Reusser (Movistar Team): 19:43:34
- Demi Vollering (FDJ United-SUEZ): +0:12
- Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM): +1:17
- Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD): +2:28
- Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM): +2:40
- Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): +2:54
- Isabella Holmgren (Lidl - Trek): +3:05
- Cédrine Kerbaol (EF Education - Oatly): +3:07
- Kim Le Court Pienaar (AG Insurance - Soudal Team): +3:26
- Paula Blasi Cairol (UAE Team L’IMAD): +3:51
Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.
Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.
El palmarés del Tour de Francia Femenino
2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA)
2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL)
2023 - Demi Vollering (NED)
2022 - Annemiek van Vleuten (NED)
¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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