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CICLISMO

Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 6

Consulta la clasificación del Tour de Francia Femenino 2026 hoy tras la sexta etapa: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi, Ferrand-Prévot, Vollering y Marianne Vos

Marlen Reusser, una de las favoritas a la general en el Tour de Francia Femenino 2026

Marlen Reusser, una de las favoritas a la general en el Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

Kim Le Court-Pienaar se apunta la victoria en la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Montbrison y final en Tournon-sur-Rhône. La ciclista de Islas Mauricio se lleva el triunfo parcial, aunque Marlen Reusser mantiene una jornada más el liderato de la clasificación general.

La ciclista de AG Insurance - Soudal Team se llevó el sprint final delante de Cédrine Kerbaol y Puck Pieterse. Hizo falta la foto finish para dictaminar a la ganadora de etapa, pero finalmente Kim se llevó el gato al agua en los centímetros finales.

En cuanto a la clasificación general, Marlen Reusser mantiene el maillot amarillo y mantiene los 12 segundos de distancia sobre Demi Vollering. Paula Blasi mantiene la décima posición de la general en una jornada sin grandes incidencias en lo que respecta a la clasificación general.

Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026

  1. Marlen Reusser (Movistar Team): 19:43:34
  2. Demi Vollering (FDJ United-SUEZ): +0:12
  3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM): +1:17
  4. Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD): +2:28
  5. Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM): +2:40
  6. Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): +2:54
  7. Isabella Holmgren (Lidl - Trek): +3:05
  8. Cédrine Kerbaol (EF Education - Oatly): +3:07
  9. Kim Le Court Pienaar (AG Insurance - Soudal Team): +3:26
  10. Paula Blasi Cairol (UAE Team L’IMAD): +3:51

Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.

El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026

El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

El palmarés del Tour de Francia Femenino

2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA)

2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL)

2023 - Demi Vollering (NED)

2022 - Annemiek van Vleuten (NED)

¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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