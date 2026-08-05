CICLISMO
Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 5
Consulta la clasificación del Tour de Francia Femenino 2026 hoy tras la quinta etapa: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi, Ferrand-Prévot, Vollering y Marianne Vos
Demi Vollering se apunta la victoria en la quinta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Mâcon y final en Belleville-en-Beaujolais, lo que le permite recortar distancias en la clasificación general con Marlen Reusser, que todavía mantiene el amarillo.
La ciclista neerlandesa de FDJ United se impuso en el sprint final con Marlen Reusser y Kasia Niewiadoma, que se quedaron a nada de arrebatarle la primera posición. Vollering se lleva la quinta etapa y se queda a un pasito de asaltar la primera posición, que mantiene una jornada más la suiza Marlen Reusser, segunda en la jornada de hoy.
Gracias a los 14 segundos de bonificación de Demi Vollering por los 12 de Marlen Reusser, la neerlandesa le recorta dos segundos a Reusser. En clave española, Paula Blasi se quedó lejos de las primeras posiciones a 2:39 de la primera posición. Cae a la décima posición a 3:51 del liderato tras la quinta etapa.
Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026
- Marlen Reusser (MOV): 15:41:18
- Demi Vollering (TFS): +0:12
- Kasia Niewiadoma (CSR): +1:17
- Antonia Niedermaier (CSR): +2:40
- Dominika Włodarczyk (UAD): +2:54
- Elisa Longo Borghini (UAD): +2:58
- Isabella Holmgren (LTK): +3:05
- Femke de Vries (TVL): +3:11
- Cédrine Kerbaol (EFO): +3:41
- Paula Blasi (UAD): +3:51
Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.
Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.
El palmarés del Tour de Francia Femenino
2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA)
2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL)
2023 - Demi Vollering (NED)
2022 - Annemiek van Vleuten (NED)
¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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