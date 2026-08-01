Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 1

Lorena Wiebes se apunta la victoria en la primera etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio y final en Lausana, lo que le permite ponerse a la cabeza de la clasificación general y enfundarse el primer maillot amarillo para llegar como líder a la segunda jornada en carreteras helvéticas.

La corredora del Team SD Worx-Protime fue la primera en cruzar la meta después de imponerse con sorprendente solvencia en el sprint final. Las siguientes en llegar fueron Kim Le Cort-Pienaar y Demi Vollering, las encargadas de completar el podio del día y el provisional de la general.

Fuera del grupo que se jugó la victoria al sprint aparece Paula Blasi, uno de los grandes nombres de la presente edición. La catalana cruzó en la 12.ª posición y empieza su andadura en la ronda gala perdiendo 18 segundos respecto a otras favoritas como la propia Vollering, la vigente campeona Ferrand-Prevot o su compañera de equipo Longo Borghini, a la que el UAE parece priorizar de cara a la general.

Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026

Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime) - 3:29:01 Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance - Soudal Team) - +0:04 Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) - +0:06 Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) - +0:10 Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) - +0:10 Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD) - +0:10 Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM) - +0:10 Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) - +0:10 Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) - +0:10 Marlen Reusser (Movistar Team) - +0:10 Niamh Fisher-Black (Lidl - Trek) - +0:15 Paula Blasi (UAE Team L'IMAD) - +0:18 Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime) - +0:18 Isabella Holmgren (Lidl - Trek) - +0:18 Mavi García (UAE Team L'IMAD) - +0:18 Juliette Berthet (FDJ United - SUEZ) - +0:18 Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) - +0:18 Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) - +0:18 Émilie Morier (St Michel - Preference Home - Auber93) - +0:26 Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) - +0:26 Thalita de Jong (Human Powered Health) - +0:26 Malwina Mul (Cofidis Women Team) - +0:29 Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) - +0:29 Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa - Fundación Euskadi) - +0:29 Pfeiffer Georgi (Team Picnic PostNL) - +0:32 Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) - +0:32 Célia Gery (FDJ United - SUEZ) - +0:32 Silke Smulders (Liv AlUla Jayco) - +0:34 Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) - +0:40 Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike) - +0:40

Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.

El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

El palmarés del Tour de Francia Femenino

2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA) 2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL) 2023 - Demi Vollering (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED)

¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.