Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 8

Tim Merlier se apunta la victoria en la octava etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Périgueux y final en Bergerac, mientras que Tadej Pogacar mantiene el liderato en la general antes de afrontar la jornada final de la primera semana de competición en carreteras galas.

Por segunda jornada consecutiva, el corredor del Soudal fue el primero en cruzar la meta después de imponer su ley en el masivo sprint final, imponiéndose ante otros especialistas de la talla de Biniam Girmay y Olav Kooij.

La nueva victoria de Merlier no trae consigo cambios sustanciales en la general. Tadej Pogacar sigue haciendo valer su exhibición en el Tourmalet para mantenerse al frente de la clasificación, mientras que Jonas Vingegaard (+2:42) e Isaac del Toro (+3:27) completan el podio provisional.

El español mejor situado sigue siendo Juan Ayuso, que ocupa la quinta posición en la clasificación general de este Tour. El de Lidl - Trek sigue a 3:34 de Pogacar tras la disputa de la octava etapa.

La clasificación de la etapa 8 del Tour de Francia 2026

Tim Merlier (Soudal Quick-Step): 3:52:50 Biniam Girmay (NSN Cycling Team): m.t. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): m.t. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL): m.t. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla): m.t. Max Kanter (Groupama - FDJ United): m.t. Clément Russo (XDS Astana Team): m.t. Milan Fretin (Cofidis): m.t.

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +2:42 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +3:27 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:30 JUAN AYUSO (Lidl - Trek): +3:34 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +3:55 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:00 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +4:21 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +4:57 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +9:12

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La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

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En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

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