Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy la etapa 6: hachazo de Pogacar en el Tourmalet

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la sexta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Pau y final en Gavarnie-Gèdre, mientras que Torstein Traeen mantiene el liderato en la general antes de una jornada que apunta a ser propicia para los velocistas.

El esloveno, del UAE Team, cruzó la meta en solitario gracias a un descomunal ataque en el Tourmalet que ninguno de los aspirantes al amarillo fue capaz de seguir. La enésima exhibición del 'Pequeño Príncipe' le permite meter más de dos minutos a Vingegaard en la generalLa clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 6

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La clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 6

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 21:11:57 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +2:42 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +3:27 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:30 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +3:34 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +3:55 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:00 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +4:21 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +4:57 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +9:12

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.