Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 5

Olav Kooij se ha apuntado la victoria en la quinta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Lannemezan y final en Pau, mientras que Torstein Traeen mantiene el liderato de la general antes de la disputa de la primera gran etapa de la presente edición.

El neerlandés, del Decathlon CMA CGM, fue el primero en cruzar la meta tras imponerse en el sprint masivo, ganándole la partida a especialistas de la talla de Philipsen, Girmay y el maillot verde Pedersen.

Lo acontecido en la última etapa de la 'Grande Boucle' no trae consigo grande cambios en la general. Traeen se mantiene a la cabeza de la general, mientras que Sean Quinn (+0:28) y Mathias Vacek (+3:50) completan el podio provisional.

El primero de los favoritos en aparecer en la general sigue siendo Tadej Pogacar, cuarto a +7:53 de la cabeza. Mismo tiempo registra su gran rival Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel se sitúa a +8:16.

La clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 5

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Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.