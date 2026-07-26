Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 21

Mathieu van der Poel se ha apuntado la victoria en la última etapa del Tour de Francia 2026, con inicio y final en París, mientras que Tadej Pogacar termina en la primera posición y certifica su quinta victoria en la ronda gala.

El corredor del Alpecin fue el primero en cruzar la meta después de imponerse en el pulso final ante Pogacar y el grupo de sprinters.

A pesar de su epicidad, la victoria de Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos no ha tenido incidencia en la general. Tadej Pogacar termina en lo más alto de la clasificación después de dominar la competición de principio a fin, mientras que Remco Evenepoel (+6:26) e Isaac del Toro (+9:42) completan el podio final.

El español mejor clasificado en la general es Juan Ayuso, séptimo a +17:48 de la cabeza. El jefe de filas de UAE perdió toda opción de pelear por el podio tras encadenar una serie de malas actuaciones, pero pudo sellar su participación en la ronda gala positivamente gracias al gran esfuerzo realizado en la etapa reina.

Respecto al resto de clasificaciones, Mads Pedersen certifica su maillot verde, Richard Carapaz reina en la clasificación de la montaña e Isaac del Toro se impone ante Seixas y Ayuso en la carrera por el maillot blanco.

La clasificación de la etapa 21 del Tour de Francia 2026

Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech): 1:58:49 Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): m.t. Mads Pedersen (Lidl - Trek): m.t. Max Kanter (XDS Astana Team): m.t. Ben Healy (EF Education - EasyPost): m.t. Matej Mohorič (Bahrain - Victorious): m.t. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Anthony Turgis (TotalEnergies): m.t. Clément Russo (Cofidis): m.t. Milan Fretin (Groupama - FDJ United): m.t. Biniam Girmay (NSN Cycling Team): m.t. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step): m.t. Michael Matthews (Team Jayco AlUla): m.t. Filippo Ganna (Netcompany INEOS): m.t. Huub Artz (Lotto Intermarché): m.t. Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): m.t. Javier Romo (Movistar Team): m.t. Alexandre Delettre (TotalEnergies): m.t.

Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 73:56:26 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +6:26 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +9:42 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +11:56 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +13:02 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +14:59 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +17:48 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +20:00 Jordan Jegat (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +29:28 Tom Pidcock (TotalEnergies): +33:21 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +38:02 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +56:37 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +1:02:23 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +1:03:43 Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:23:28 Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team): +1:25:01 Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team): +1:32:56 Quinn Simmons (Lidl - Trek): +1:35:28 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +1:47:05 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +1:47:58 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +1:51:59 Thymen Arensman (Netcompany INEOS): +2:02:42 Carlos Verona (Lidl - Trek): +2:05:22 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +2:11:09 Derek Gee-West (Lidl - Trek): +2:12:59 Harold Tejada (XDS Astana Team): +2:19:47 Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:24:09 Ben O'Connor (Team Jayco AlUla): +2:31:38 Pablo Castrillo (Movistar Team): +2:31:43 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +2:33:29 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +2:34:15 Felix Großschartner (UAE Team Emirates - XRG): +2:43:22 Mattia Cattaneo (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:51:19 Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:52:32 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): +2:53:29 Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS): +3:01:17 Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious): +3:03:52 Sergio Higuita (XDS Astana Team): +3:04:35 Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +3:05:23 Afonso Clément Braz (Groupama - FDJ United): +3:06:23 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché): +3:08:22 Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team): +3:08:28 Tobias Foss (Netcompany INEOS): +3:08:29 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +3:09:21 Ion Izagirre (Cofidis): +3:10:13 Alex Baudin (EF Education - EasyPost): +3:11:41 Abel Balderstone (Caja Rural - Seguros RGA): +3:24:26 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team): +3:29:59 Mathias Vacek (Lidl - Trek): +3:34:36 Nicolas Breuillard (TotalEnergies): +3:34:36

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2026 - Tadej Pogacar (ESL) 2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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