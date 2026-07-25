Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 20

Richard Carapaz se ha apuntado la victoria en la penúltima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Le Bourg d'Oisans y final en Alpe d'Huez, mientras que Tadej Pogacar mantiene su enorme ventaja al frente de la general antes de la llegada triunfal a París.

El corredor ecuatoriano aprovechó una caída de Sepp Kuss en una de las últimas curvas para alzar los brazos en la etapa reina de la 'Grande Boucle', segunda en la presente edición. El segundo en cruzar la meta fue Remco Evenepoel, que tiró de pundonor para aventajar en más de 30 segundos a Tadej Pogacar.

Más allá de el golpe de efecto de volver a imponerse ante el gran tirano del pelotón, el segundo puesto de Evenepoel no tendrá incidencia en la general. Tadej Pogacar se mantiene como líder destacado a pesar del tiempo perdido en la etapa reina, seguido por el 'Pitbull' a +6:26 y con Isaac del Toro completando un podio que salvo sorpresa mayúscula se mantendrá en París.

La clasificación de la etapa 20 del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): 4:59:39 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:26 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +0:31 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): +1:05 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +1:05 Jai Hindley (Bahrain - Victorious): +1:07 Lenny Martinez (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:15 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +2:55 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +2:55 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +2:55

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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