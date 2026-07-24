Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 19

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Gap y final en Alpe d'Huez, un triunfo que le permite dar un golpe casi definitivo encima de la mesa en la clasificación general.

El esloveno lanzó un ataque en plena subida final y logró conseguir la victoria en los últimos kilómetros. El ciclista de UAE Team dio caza a los escapazados en apenas unos minutos y los intentos de Remco Evenepoel de replicar lo que hizo el esloveno fueron en vano.

Pogacar da así un golpe casi definitivo en el Tour de Francia con una nueva victoria legendaria de etapa.

La clasificación de la etapa 19 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 3:17:57 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +0:06 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +0:09 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +1:14 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +2:07 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:29 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +2:41 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +2:45 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +2:45 Harold Tejada (XDS Astana Team): +3:22

Así está la clasificación general del Tour de Francia

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 67:53:00 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +7:11 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +9:42 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +10:06 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +13:00 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +13:09 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +15:58 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +21:15 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +21:30 Jordan Jegat (Team TotalEnergies): +23:21

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.