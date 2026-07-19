Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 15: Evenepoel sorprende a Pogacar y Vingegaard abandona

Remco Evenepoel se ha apuntado la victoria en la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Champagnole y final en lo alto del Plateau de Solaison, mientras que Tadej Pogacar se mantiene al frente de la general antes de dar paso a la tercera y última semana de competición.

El jefe de filas del Red Bull-Bora sorprendió a Pogacar en una de las cimas más desafiantes de la ronda gala en una jornada marcada por el triste abandono de Jonas Vingegaard. El danés termina su andadura en la competición dejando vacante la segunda posición que ocupaba, lo que abre aún más la ajustadísima carrera por el podio.

La victoria de Evenepoel y el abandono de Vingegaard traen consigo cambios importantes en la general. Tadej Pogacar amplía aún más su ventaja a la cabeza de la clasificación al tener ahora a Remco Evenepoel a +5:00 como principal perseguidor. El encargado de cerrar el podio provisional es Isaac del Toro, que tras llegar con el grupo cabecero le arrebata el maillot blanco a Paul Seixas.

Uno de los grandes damnificados de la jornada fue Juan Ayuso, que no pudo seguir el ritmo de los favoritos en la ascensión final. El líder del Lidl-Trek cede ante Florian Lipowitz y se sitúa sexto a +7:25 de la cabeza, alejándose del ambicioso objetivo de subirse al podio final de París.

La clasificación de la etapa 15 del Tour de Francia 2026

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): 4:23:09 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): m.t. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +0:06 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +0:58 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:58 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +1:57 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +1:57 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +1:57 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +1:57 Quinn Simmons (Lidl - Trek): +2:16 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +2:22 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +2:51 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +2:51

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 55:41:31 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +5:00 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +5:58 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +6:23 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +6:48 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +7:25 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +9:38 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +10:28 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +10:56 Jordan Jegat (TotalEnergies): +19:26 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +21:44 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +22:08 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +24:09 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +24:42

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.