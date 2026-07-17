Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 13

Mauro Schmid se ha apuntado la victoria en la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Dole y final en Belfort, aunque su victoria no impide que Tadej Pogacar vuelva a estar en lo más alto de la general antes de afrontar una nueva etapa que apunta a tener gran incidencia en la carrera por la general.

El corredor del Jayco AlUla se impuso en el mano a mano particular contra Harold Tejada tras unos frenético últimos metros entre ambos. El ataque del grupo perseguidor no pudo dar caza a los escapados y finalmente el colombiano cruzó primero la línea de meta.

En lo que a la general respecta, Tadej Pogacar mantiene su primera posición y no pierde distancia con sus perseguidores.

Mauro Schmid en una carrera / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

La clasificación de la etapa 13 del Tour de Francia 2026

Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): 4:06:58 Harold Tejada (XDS Astana Team): m.t. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:02 Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:02 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +0:02 Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS): +0:02 Jordan Jegat (TotalEnergies): +0:02 Clément Braz Afonso (Groupama - FDJ United): +0:02 Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG): +0:02 Luke Plapp (Team Jayco AlUla): +0:11

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 39:25:08 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +3:36 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:06 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +4:22 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +4:35 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:44 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +5:08 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +5:45 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +6:34 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +11:49

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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