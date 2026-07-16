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CICLISMO

Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 12

Consulta la clasificación del Tour de Francia 2026 hoy tras la duodécima etapa: resultados, líder y tiempos de Pogacar, Vingegaard, Seixas, Evenepoel y Ayuso

Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 8

Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 8 / EFE

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Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Tim Merlier se apunta la victoria en la duodécima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Circuit Nevers Magny-Cours y final en Chalon-sur-Saône, mientras que Tadej Pogacar se mantiene en lo más alto de la general antes de afrontar una nueva etapa que apunta a tener gran incidencia en la carrera por la general.

El corredor del Soudal Quick-Step ganó el sprint final tras unos accidentados últimos metros que estuvieron marcados por una caída multitudinaria. La llegada fue de infarto, y mientras las miradas estaban puestas en la caída en el pelotón, Merlier se apuntaba la victoria de etapa, la 75ª de su carrera como profesional.

BERGERAC (France), 11/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier of Soudal Quick-Step celebrates on the podium after winning Stage 8 of the Tour de France, a 180.4 km route from Perigueux to Bergerac, France, 11 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Tim Merlier en el Tour de Francia / YOAN VALAT / EFE

La clasificación de la etapa 12 del Tour de Francia 2026

  1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step): 3:38:53
  2. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team): m.t.
  3. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): m.t.
  4. Biniam Girmay (NSN Cycling Team): m.t.
  5. Milan Fretin (Cofidis): m.t.
  6. Anthony Turgis (TotalEnergies): m.t.
  7. Max Kanter (XDS Astana Team): m.t.
  8. Clément Russo (Groupama - FDJ United): m.t.
  9. Mads Pedersen (Lidl - Trek): m.t.
  10. Huub Artz (Lotto Intermarché): m.t.

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

  1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 39:25:08
  2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +3:36
  3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:06
  4. Juan Ayuso (Lidl - Trek): +4:22
  5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +4:35
  6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:44
  7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +5:08
  8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +5:45
  9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +6:34
  10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +11:49

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Jonas Vingegaard (DIN)

2022 - Jonas Vingegaard (DIN)

2021 - Tadej Pogacar (ESL)

2020 - Tadej Pogacar (ESL)

2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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