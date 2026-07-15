Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 11

Soren Waerenskjold se apunta la victoria en la undécima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Vichy y final en Nevers, mientras que Tadej Pogacar se mantiene en lo más alto de la general antes de afrontar una nueva etapa propicia para velocistas.

El corredor del Uno-X sorprendió al pelotón al ser el primero en cruzar la meta en la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia, imponiéndose ante especialistas de la talla de Olav Kooij, Jasper Philipsen, Biniam Girmay o Mads Pedersen.

Soren gana en Nevers / @LeTour

La heroica victoria de Waerenskjold, la primera del noruego en una Gran Vuelta, no trae consigo ningún cambio en la general. Tadej Pogacar se mantiene en lo más alto de la clasificación con una importante ventaja de +3:36 sobre Jonas Vingegaard y de +4:06 sobre Remco Evenepoel, los encargados de completar el podio provisional.

La primera plaza fuera del top-3 corresponde a Juan Ayuso, el español mejor situado en la general. El jefe de filas del Lidl-Trek ocupa la cuarta posición y se sitúa a apenas 16 segundos del objetivo del podio, tiempo que le ha permitido liderar la clasificación de mejores jóvenes por delante de Paul Seixas e Isaac del Toro.

Ayuso, vestido de blanco en el Tour / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

La clasificación de la etapa 11 del Tour de Francia 2026

Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility): 3:10:06 Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): m.t. Milan Fretin (Cofidis): m.t. Huub Artz (Lotto Intermarché): m.t. Anthony Turgis (NSN Cycling Team): m.t. Biniam Girmay (TotalEnergies): m.t. Clément Russo (Groupama - FDJ United): m.t. Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA): m.t. Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla): m.t. Mads Pedersen (Lidl - Trek): m.t.

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 39:25:08 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +3:36 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:06 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +4:22 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +4:35 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:44 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +5:08 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +5:45 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +6:34 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +11:49

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La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

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En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

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