Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 10: nuevo golpe de Pogacar

Tadej Pogacar se apunta la victoria en la décima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Aurillac y final en Le Lioran, lo que le permite ampliar su ventaja en lo más alto de la general antes de afrontar una jornada que devolverá el protagonismo a los sprinters.

El jefe de filas del UAE Team volvió a demostrar que actualmente no tiene rival en el pelotón, dejando atrás a Jonas Vingegaard con una facilidad pasmosa y cazando al fugado Carapaz para apuntarse su tercera victoria en lo que llevamos de 'Grande Boucle'.

Pogacar celebra su tercera victoria en el Tour de Francia 2026 / EFE

La enésima exhibición de Pogacar trae consigo algunos movimientos significativos en la general. El 'Pequeño Príncipe' abre brecha respecto a Vingegaard, que pierde 44 segundos y queda a unos lejanos +3:36 en la general. El encargado de completar el podio provisional es Remco Evenepoel, que desplaza a Isaac del Toro de esta posición de privilegio.

Otro de los grandes beneficiados de la jornada es Juan Ayuso, el español mejor situado en la general. El jefe de filas del Lidl-Trek asciende a la cuarta posición de la general y se enfunda el codiciado maillot blanco, hasta ahora propiedad de Del Toro.

Ayuso, con el maillot blanco del Tour de Francia / Europa Press

La clasificación de la etapa 10 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 3:58:08 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:32 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +0:34 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:34 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +0:38 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +0:38 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +0:44 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +1:31 Lenny Martinez (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:59 Tom Pidcock (Bahrain - Victorious): +2:03

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 36:15:02 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +3:36 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:06 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +4:22 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +4:35 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:44 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +5:08 Lenny Martinez (Lidl - Trek): +5:45 Mattias Skjelmose (Bahrain - Victorious): +6:34 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +11:49 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +12:15 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +12:43 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +13:38 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +14:30 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +15:08 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +15:36 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +16:13 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +17:43 Adam Yates (TotalEnergies): +17:56 Jordan Jegat (UAE Team Emirates - XRG): +18:26 Pablo Castrillo (Movistar Team): +20:32 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +20:32

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Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.