Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 18

Richard Carapaz se ha apuntado la victoria en la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Voiron y final en Orcières-Merlette, aunque Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general justo cuando la alta montaña irrumpe en la ronda gala.

El ecuatoriano, que formaba parte del grupo de escapados, lanzó un ataque a falta de poco más de 3 km para el final de la etapa y nadie pudo con él. A pesar del intento de Johannessen de seguirlo en primera instancia, el cambio de ritmo del de EF Education - EasyPost no pudo ser constrarrestado en los metros finales.

Richard Carapaz, campeón de etapa en el Tour / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

A pesar de la victoria del ecuatoriano Carapaz, la disputa de la última etapa para los sprinters no trae consigo cambios en la general. Pogacar mantiene su posición de privilegio en lo más alto, aventajando en +4:32 a Remco Evenepoel y en +6:51 a Isaac del Toro.

La clasificación de la etapa 18 del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): 4:26:21 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): +0:45 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +0:45 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:14 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:57 Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:12 Pablo Castrillo (Movistar Team): +4:30 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +4:35 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:35 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +4:35

Así está la clasificación general del Tour de Francia

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 60:04:17 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:32 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +6:51 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +7:11 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +9:22 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +10:14 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +12:50 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +12:58 Jordan Jegat (TotalEnergies): +14:04 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +24:18 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +25:02 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +25:45 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +27:28 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +39:14 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +51:19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +51:29

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.