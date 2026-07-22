Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 17

Jasper Philipsen se ha apuntado la victoria en la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Chambéry y final en Voiron, mientras que Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general antes de que la alta montaña irrumpa en la ronda gala.

Aprovechando la ayuda de Mathieu van der Poel, el corredor del Alpecin fue el primero en cruzar la meta después de imponerse en el ajustado sprint final ante especialistas de la talla de Olav Kooij o Mads Pedersen.

Jasper Philipsen se llevó el triunfo en Vorion / @LeTour

La disputa de la última etapa para los sprinters no trae consigo cambios en la general. Pogacar mantiene su posición de privilegio en lo más alto, aventajando en +4:32 y en +6:51 a Isaac del Toro.

Respecto a la situación de Juan Ayuso, se mantiene idéntica que tras sus dos malas jornadas en Solaison y en la 'crono'. El jefe de filas del Lidl Trek ocupa la 5ª posición de la general, a +9:22 de la cabeza y a más de dos minutos del objetivo del podio.

Juan Ayuso, en los metros finales de la contrarreloj de la etapa 16 del Tour de Francia 2026 / GUILLAUME HORCAJUELO

La clasificación de la etapa 17 del Tour de Francia 2026

Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): 3:41:13 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): m.t. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Lewis Askey (NSN Cycling Team): m.t. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Huub Artz (Groupama - FDJ United): m.t. Clément Russo (Lotto Intermarché): m.t. Mads Pedersen (Lidl - Trek): m.t. Michael Matthews (Team Jayco AlUla): m.t. Aaron Gate (XDS Astana Team): m.t. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech): m.t. Hugo Page (Cofidis): m.t. Matej Mohorič (Bahrain - Victorious): m.t. Jordan Jegat (TotalEnergies): m.t. Joris Delbove (Caja Rural - Seguros RGA): m.t. Abel Balderstone (TotalEnergies): m.t. Raúl García Pierna (Movistar Team): m.t. Georg Zimmermann (Lotto Intermarché): m.t. Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): m.t. Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t.

Así está la clasificación general del Tour de Francia

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 60:04:17 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:32 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +6:51 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +7:11 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +9:22 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +10:14 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +12:50 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +12:58 Jordan Jegat (TotalEnergies): +14:04 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +24:18 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +25:02 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +25:45 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +27:28 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +39:14 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +51:19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +51:29

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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