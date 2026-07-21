Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la contrarreloj etapa 16

Remco Evenepoel se ha apuntado la victoria en la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026, con inicio en Évian-les-Bains y final en Thonon-les-Bains, y Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general, aunque por primera vez cede terreno respecto a uno de sus adversarios directos.

El jefe de filas del Red Bull-Bora cumplió con el papel de favorito y paró el crono en 32.19,33, pulverizando la marca de 33.23,64 que había establecido Mattias Skjelmose. El sensacional tiempo del del Lidl-Trek también fue superado por Tadej Pogacar, segundo a +28 segundos de Remco.

A pesar de dejarse cerca de 30 segundos en la última jornada, la contrarreloj apenas altera el 'status' de Pogacar en la general. El 'Pequeño Príncipe' se mantiene a +4:32 de Evenepoel, mientras que su compañero de equipo Isaac del Toro es el encargado de completar el podio provisional a +6:51, tiempo que le permite portar el prestigioso maillot blanco.

Por segunda jornada consecutiva, Ayuso fue uno de los grandes damnificados del día. El jefe de filas del Lidl-Trek, que admitió no encontrarse en su nivel tras el paso por meta, se dejó mucho tiempo en la 'crono', lo que le aleja tanto del objetivo del podio como de la pelea con Del Toro y Seixas por el maillot blanco.

La clasificación de la etapa 16 del Tour de Francia 2026

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): 32:19,33 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): +0:28,36 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +1:04,31 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +1:16,54 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +1:21,35 Thymen Arensman (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:41,95 Mattia Cattaneo (Netcompany INEOS): +1:46,92 Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike): +1:55,4 Pablo Castrillo (Movistar Team): +1:59,8 Joshua Tarling (Netcompany INEOS): +2:02,07

Así está la clasificación general del Tour de Francia

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 56:14:18 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:32 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +6:51 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +7:11 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +9:22 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +10:14 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +12:50 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +12:58 Yannis Voisard (TotalEnergies): +22:50 Jordan Jegat (Tudor Pro Cycling Team): +24:18 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +25:02 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +25:45 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +27:28 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +29:14 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +45:03 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +51:19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +51:29 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +53:04 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +1:06:47 Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team): +1:07:39 Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team): +1:15:32 Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:17:43 Carlos Verona (Lidl - Trek): +1:21:25 Quinn Simmons (Lidl - Trek): +1:27:25 Pablo Castrillo (Movistar Team): +1:35:35 Einer Rubio (Movistar Team): +1:37:10 Thymen Arensman (Netcompany INEOS): +1:37:56 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché): +1:39:52 Derek Gee-West (Lidl - Trek): +1:41:30 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +1:46:14 Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS): +1:47:56 Felix Großschartner (UAE Team Emirates - XRG): +1:52:07 Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:57:06 Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious): +1:58:51 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +2:00:19 Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +2:01:24 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +2:01:42 Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:02:59 Harold Tejada (XDS Astana Team): +2:05:20 Ben O'Connor (Team Jayco AlUla): +2:07:13 Tobias Foss (Netcompany INEOS): +2:08:49 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +2:10:03 José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA): +2:11:11 Alex Baudin (EF Education - EasyPost): +2:12:00 Mattia Cattaneo (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:13:52 Ion Izagirre (Cofidis): +2:15:15 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): +2:16:39 Sergio Higuita (XDS Astana Team): +2:17:19 Mathias Vacek (Lidl - Trek): +2:19:18 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team): +2:20:31

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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