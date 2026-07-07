Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 4: 'sorpasso' de Traeen a Pogacar

Mads Pedersen se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Carcassone y final en Foix, mientras que Torstein Traeen protagoniza un importante 'sorpasso' al arrebatarle el maillot amarillo a Tadej Pogacar y pasar a encabezar la general antes de la primera gran oportunidad para los velocistas.

El danés, del Lidl-Trek, fue el primero en cruzar la meta tras lanzar un ataque inapelable a escasos metros del final. El especialista del equipo estadounidense se apunta la 61ª victoria de su carrera por delante de Quinn Simmons y Raúl García Pierna, que fue protagonista junto con Castrillo en el gran día del Movistar en lo que llevamos de Tour.

Pedersen ganó en la cuarta etapa del Tour / @LeTour

Lo acontecido en la última etapa de la 'Grande Boucle', la primera disputada íntegramente en territorio francés, sacude por completo las jerarquías hasta ahora establecidas en la general. Traeen pasa a encabezar la clasificación general, arrebatándole el amarillo a un Pogacar que alcanzó la meta 13 minutos después junto con el resto de favoritos, mientras que Sean Quinn y Mathias Vacek completan el podio provisional.

El primero de los favoritos en aparecer en la general es Tadej Pogacar, cuarto a +7:53 de la cabeza. Mismo tiempo registra su gran rival Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel se sitúa a +8:06.

Respecto al papel de los representantes españoles, Ayuso sigue siendo el mejor situado en la general. El líder del Lidl-Trek ocupa una muy meritoria 9ª posición, aunque la brecha respecto al objetivo del podio es de +4:30.

Torstein Træen (Uno-X Mobility): 13:02:46 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +0:00 Mathias Vacek (Lidl - Trek): +3:50 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): +7:53 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +7:53 Remco Evenepoel (Alpecin - Premier Tech): +8:06 Ramses Debruyne (Red Bull - BORA - hansgrohe): +8:16 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +8:17 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +8:20 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +8:41 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +8:46 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +9:02 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +9:04 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +9:10 Richard Carapaz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +9:15 Tom Pidcock (EF Education - EasyPost): +9:38 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché): +9:40 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +9:43 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +10:08 Thymen Arensman (Netcompany INEOS): +10:12 Jordan Jegat (TotalEnergies): +10:21 Sergio Higuita (XDS Astana Team): +11:16 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team): +11:17 Pablo Castrillo (Movistar Team): +11:22 Raúl García Pierna (Movistar Team): +11:34 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +11:43 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +12:08 José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA): +12:14 Alex Baudin (XDS Astana Team): +12:31 Harold Tejada (EF Education - EasyPost): +13:12 Ion Izagirre (Cofidis): +13:28 Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team): +13:38 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +13:53 Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe): +13:54 Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious): +15:10 Quinn Simmons (Lidl - Trek): +16:00 Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS): +16:39 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +17:37 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +17:48 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +18:08 Romain Grégoire (Groupama - FDJ United): +18:27 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +19:12 Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +19:40 Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe): +23:40 Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team): +23:59 Anders Skaarseth (Uno-X Mobility): +24:03 Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team): +24:21 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +24:27 Abel Balderstone (Caja Rural - Seguros RGA): +24:42 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +25:51

La clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 4

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Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.