Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 3

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la tercera etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Granollers y final en Les Angles, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general tras la incursión del pelotón en suelo francés.

El esloveno, del UAE Team, fue el primero coronar el final en alto de Les Angles después de lanzar uno de sus característicos ataques. Jonas Vingegaard, impotente, sólo pudo contemplar como su gran rival se escapaba en los últimos metros y le robaba unos valiosos segundos de cara a la carrera por la general.

Pogacar se llevó la tercera etapa del Tour / SPORT.es

La victoria de Pogacar en suelo francés trae consigo los primeros cambios en la general. El 'Pequeño Príncipe' pasa a encabezar la clasificación general, desplazando al hasta ahora líder Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel sigue completando el podio provisional a 23 segundos.

Respecto al papel de los representantes españoles, Ayuso sigue siendo el mejor situado en la general. El líder del Lidl-Trek ocupa una muy meritoria 5ª posición, a apenas 5 segundos del podio.

Ayuso, vestido de blanco en Granollers / Europa Press

La clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 3

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 8:46:55 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +0:00 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:23 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +0:24 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +0:27 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +0:48 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:53 Tobias Halland Johannessen (Bahrain - Victorious): +1:09 Lenny Martinez (Uno-X Mobility): +1:11 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +1:17 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:22 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +1:45 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché): +1:47 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +1:50 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +2:15 Thymen Arensman (Netcompany INEOS): +2:19 Jordan Jegat (TotalEnergies): +2:28 Sergio Higuita (XDS Astana Team): +3:23 Yannis Voisard (Movistar Team): +3:24 Cian Uijtdebroeks (Tudor Pro Cycling Team): +3:50 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +4:15 José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA): +4:21 Harold Tejada (XDS Astana Team): +4:38 Torstein Træen (Uno-X Mobility): +5:06 Alex Baudin (EF Education - EasyPost): +5:19 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +5:34 Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team): +5:45 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +6:00 Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe): +6:01 Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious): +7:17 Mathias Vacek (Lidl - Trek): +8:56 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +9:44 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +9:55 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +10:15 George Bennett (NSN Cycling Team): +10:53 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +11:19 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +13:12 Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe): +15:47 Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team): +16:06 Ion Izagirre (Cofidis): +16:07 Anders Skaarseth (Uno-X Mobility): +16:10 Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team): +16:28 Pablo Castrillo (Movistar Team): +16:28 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +16:34 Raúl García Pierna (Movistar Team): +16:44 Abel Balderstone (Caja Rural - Seguros RGA): +16:49 Nicolas Breuillard (TotalEnergies): +17:00 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +17:58 Carlos Verona (Lidl - Trek): +20:01 Felix Großschartner (UAE Team Emirates - XRG): +20:08

Results powered by FirstCycling.com

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.