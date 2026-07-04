Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la contrarreloj de Barcelona

El Team Visma se ha apuntado la victoria en el el 'Grand Départ' del Tour de Francia 2026, con inicio en el Fòrum y final en Montjuïc, lo que permite a Jonas Vingegaard situarse en la primera posición de la clasificación general y convertirse en el primer portador del codiciado maillot amarillo.

El danés paró el cronómetro en 21:47 tras su paso por meta en Montjuïc, batiendo el récord establecido por el INEOS Netcompany para apuntarse la primera victoria de la ronda gala.

La clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 1

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Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

En Catalunya, las tres primeras etapas de la presente edición del Tour de Francia se podrán ver por TV a través de TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.