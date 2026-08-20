Así queda la clasificación general del Tour de l'Avenir 2026 hoy tras la etapa 1

Niels Driesen se ha apuntado la victoria en la primera etapa del Tour de l'Avenir 2026, con inicio en Ouistreham Riva-Bella y final en Argentan, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general y convertirse en el primer portador del codiciado maillot amarillo antes de la disputa de una jornada que no apunta a tener gran incidencia en la pelea por las primeras posiciones.

El corredor del equipo de desarrollo del Lotto - Groupe Wanty fue el primero en cruzar la línea de meta después de imponerse al sprint ante el reducido grupo de tres corredores que llegaron en posición cabecera, entre los que se encontraba el gran favorito a la general Lorenzo Finn.

Respecto al papel de los representantes españoles, Eñaut Urkaregi es el mejor situado en la general. El corredor del Lidl ocupa la 26ª posición de la clasificación a +1:56 de la cabeza, seguido inmediatamente por el también español Roger Pareta.

La clasificación general del Tour de l'Avenir 2026 tras la etapa 1

Niels Driesen (Lotto - Groupe Wanty): 3:19:43 Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team): m.t. Lorenzo Mark Finn (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies): m.t. Miguel Ángel Marín (EF Education - Aevolo): +0:29 Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies): +0:36 Thom van der Werff (Development Team Picnic PostNL): +0:36 Liam Van Bylen (Decathlon CMA CGM Development Team): +0:36 Viktor Soenens (XDS Astana Development Team): +0:36 Simone Zanini (Soudal Quick-Step Devo Team): +0:36 Diego Casagrande (Tudor Pro Cycling Team U23): +0:36 Victor Loulergue (Groupama-FDJ United CT): +0:36 Matteo Scalco (XDS Astana Development Team): +0:36 Matthew Dodd (INEOS Grenadiers Racing Academy): +0:36 Kade Kreikemeier (United States): +0:36 Juan Diego Quintero (INEOS Grenadiers Racing Academy): +0:36 Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL): +0:36 Jurgen Zomermaand (Development Team Picnic PostNL): +0:36 Mauro Cuylits (Lotto - Groupe Wanty): +1:44 Ben Wiggins (Italy): +1:44 Riccardo Lorello (Hagens Berman Jayco): +1:44 Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z): +1:44 Gustave Blanc (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies): +1:44 Reef Roberts (Groupama-FDJ United CT): +1:56 Keije Solen (Lotto - Groupe Wanty): +1:56 Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23): +1:56 Eñaut Urkaregi (Lidl - Trek Future Racing): +1:56 Roger Pareta (Movistar Team Academy): +1:56 Alessio Delle Vedove (XDS Astana Development Team): +1:56 Lenaic Langella (France): +1:56 Noah Lindholm Møller Andersen (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies): +1:56 Eike Behrens (Germany): +1:56 Marcis Shelton (United States): +1:56 Paul Fietzke (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies): +1:56 Esteban Foucher (Groupama-FDJ United CT): +1:56 Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development): +1:56 Jan Michal Jackowiak (Bahrain Victorious Development Team): +1:56 Soan Ruesche (Groupama-FDJ United CT): +1:56 Tommaso Bosio (Italy): +1:56 Jermaine Zemke (Germany): +1:56 Mirko Bozzola (Italy): +1:56 Karl Emil Kjeldsand (Norway): +1:56 Andrea Bessega (Lidl - Trek Future Racing): +1:56 Max Hinds (INEOS Grenadiers Racing Academy): +1:56 Tomos Pattinson (EF Education - Aevolo): +1:56 Nicolas Milesi (INEOS Grenadiers Racing Academy): +1:56 Louka Lesueur (France): +1:56 Baptiste Lecoq (Tudor Pro Cycling Team U23): +1:56 Timothée Coudière-Cantin (France): +1:56 Yafiet Mulugeta (UCI WCC Men's Team): +1:56 Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team): +1:56

Tras la disputa de cada una de las 7 etapas que conforman la presente edición de la ronda gala, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de l'Avenir 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Los últimos ganadores del Tour de l'Avenir

2025 - Paul Seixas (FRA) 2024 - Joseph Blackmore (GBR) 2023 - Isaac del Toro (MEX) 2022 - Cian Uijtdebroeks (BEL) 2021 - Tobias Johannessen (NOR)

¿Dónde ver la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026 por TV y en directo?

En España, la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026 se podrá ver por TV y online a través de las plataformas Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 7 etapas que dan forma al Tour de l'Avenir 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.