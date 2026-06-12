Así está la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 6

Maxim Van Gils se ha apuntado la victoria en la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Saint-Vulbas y final en Crest-Voland, mientras que Luke Tuckwell asalta el liderato de la clasificación general antes de una etapa que promete sacudir la carrera por el maillot amarillo.

El belga, del Red Bull-Bora, fue en coronar el imponente Crest-Voland, imponiéndose en la reducida fuga ante Tobias Johannessen y a su compañero de equipo y nuevo líder Luke Tuckwell.

La victoria de Van Gils en la primera gran etapa de la antigua Dauphiné trae consigo cambios importantes en la general. Luke Tuckwell le arrebata el maillot amarillo a Alex Baudin, mientras que los franceses Bruno Armirail (+1:12) y Guillame Martin (+2:00) completan el podio provisional.

Respecto al grupo de grandes favoritos, ninguno de ellos dio el esperado paso al frente. Paul Seixas fue el más beneficiado, situándose a +3:04 de la cabeza y sacando 9 segundos a Juan Ayuso y 16 a Isaac del Toro.

Ayuso también pierde su condición de español mejor situado en la general. Este honor pasa a Cristián Rodríguez, quinto a +2:37 de la cabeza, seguido inmediatamente por un José Félix Parra que cuajó una meritoria actuación para asentarse en la sexta posición a +3:04.

La clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 6

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Tras cada una de las 8 etapas que conforman la presente edición de la ronda gala, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.

Los últimos ganadores del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

2025 - Tadej Pogacar (SLO) 2024 - Primoz Roglic (SLO) 2023 - Jonas Vingegaard (DNK) 2022 - Primoz Roglic (SLO) 2021 - Richie Porte (AUS)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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