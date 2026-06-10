Así está la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 4

Quinn Simmons se ha apuntado la victoria en la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Le Puy-en-Velay y final en Montrond-les-Bain, mientras que Alex Baudin se mantiene al frente de la clasificación general una vez alcanzado el ecuador de la ronda gala.

El estadounidense, del Lidl-Trek, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse al sprint ante el reducido grupo de fugados que aguantó a lo largo de toda la jornada.

Al contrario de lo sucedido en la contrarreloj de la anterior jornada, la victoria de Simmons no trae consigo cambios en la general. Alex Baudin resiste en lo más alto de la clasificación, seguido de cerca por Kévin Vauquelin (+0:12) y Oscar Onley (+0:15), el encargado de completar el podio provisional con el mismo tiempo que Matteo Jorgenson.

Respecto al grupo de grandes favoritos, Juan Ayuso conserva la ventaja atesorada tras la 'crono'. El jefe de filas del Lidl Trek se mantiene quinto a +0:47 de la cabeza, sacándole 19 segundos a Paul Seixas y 29 a Isaac del Toro.

La clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 4

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Tras cada una de las 8 etapas que conforman la presente edición de la ronda gala, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.

Los últimos ganadores del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

2025 - Tadej Pogacar (SLO) 2024 - Primoz Roglic (SLO) 2023 - Jonas Vingegaard (DNK) 2022 - Primoz Roglic (SLO) 2021 - Richie Porte (AUS)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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