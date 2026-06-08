Así está la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 2

Anthon Charmig se ha apuntado la victoria en la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Saint-Martin-le-Vinoux y final en Le Puy-en-Velay, mientras que Alex Baudin se mantiene al frente de la clasificación general antes de la decisiva 'crono' por equipos.

El danés, del Uno-X Mobility, fue el primero en cruzar la meta tras lanzar un ataque a falta de poco más de 10 kilómetros para el final que ninguno de los fugados pudo seguir. El pelotón, en el que se encontraba el grupo de favoritos, llegó a +3:13 de la cabeza.

La clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 2

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Tras cada una de las 8 etapas que conforman la presente edición de la ronda gala, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.

Los últimos ganadores del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

2025 - Tadej Pogacar (SLO) 2024 - Primoz Roglic (SLO) 2023 - Jonas Vingegaard (DNK) 2022 - Primoz Roglic (SLO) 2021 - Richie Porte (AUS)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las ocho etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.