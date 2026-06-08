Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horario España-PerúEspaña - PerúResultados elecciones Real MadridJulián Álvarez Real MadridPrimer fichaje Real MadridLey Propiedad HorizontalClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesFerrero ZverevAlonso puntoMourinhoAraujoMercado de fichajesAlcarazBernardo SilvaPlayoffs ascenso PrimeraPlayoffs ascenso SegundaPlayoffs Liga EndesaCuándo juega EspañaNoticias BarçaTopuriaHorario BadosaCuándo pelea TopuriaMultas Guardia CivilCristina GinerSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

CICLISMO

Así está la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 2

Consulta la clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 hoy tras la etapa 2: resultados, líder y tiempos de Ayuso, Seixas y Del Toro

Alex Baudin se mantiene líder de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 2

Alex Baudin se mantiene líder de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 2 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Anthon Charmig se ha apuntado la victoria en la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Saint-Martin-le-Vinoux y final en Le Puy-en-Velay, mientras que Alex Baudin se mantiene al frente de la clasificación general antes de la decisiva 'crono' por equipos.

El danés, del Uno-X Mobility, fue el primero en cruzar la meta tras lanzar un ataque a falta de poco más de 10 kilómetros para el final que ninguno de los fugados pudo seguir. El pelotón, en el que se encontraba el grupo de favoritos, llegó a +3:13 de la cabeza.

La clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 2

Results powered by FirstCycling.com

Tras cada una de las 8 etapas que conforman la presente edición de la ronda gala, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.

Los últimos ganadores del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

2025 - Tadej Pogacar (SLO)

2024 - Primoz Roglic (SLO)

2023 - Jonas Vingegaard (DNK)

2022 - Primoz Roglic (SLO)

2021 - Richie Porte (AUS)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las ocho etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL