Así está la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la contrarreloj de la etapa 3

El Team Visma se ha apuntado la victoria en la contrarreloj por equipos de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio y final en Perreux y final en Le Puy-en-Velay, mientras que Alex Baudin se mantiene al frente de la clasificación general antes de una jornada 'trampa'.

El equipo neerlandés hizo valer su condición de favorito al parar el crono en 32:52, aventajando en 9 segundos al Netcompany INEOS y en 29 segundos al EF Education, que pudo salvar el amarillo de su líder.

Tal y como prometía, la disputa de la etapa 3 ha comportado cambios interesantes en la general. Si bien es cierto que Baudin resiste en lo más alto de la general, algunos de los favoritos ya le pisan los talones, con Kévin Vauquelin a apenas 12 segundos y Oscar Onley y Matteo Jorgenson a 15.

Fuera del podio provisional se encuentra Juan Ayuso, el primero de los grandes favoritos. El jefe de filas del Lidl-Trek, quinto a +0:47 de la cabeza, aprovechó la 'crono' para arañar los primeros segundos frente a Paul Seixas (+1:00) e Isaac del Toro (+1:16), los otros firmes candidatos a la victoria final.

La clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la etapa 3

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Tras cada una de las 8 etapas que conforman la presente edición de la ronda gala, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.

Los últimos ganadores del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

2025 - Tadej Pogacar (SLO) 2024 - Primoz Roglic (SLO) 2023 - Jonas Vingegaard (DNK) 2022 - Primoz Roglic (SLO) 2021 - Richie Porte (AUS)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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