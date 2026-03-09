Así queda la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras la contrarreloj de la etapa 1

Filippo Ganna se ha apuntado la victoria en la etapa inaugural de la Tirreno-Adriático 2026 con inicio y final en Camaiore, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El italiano, del Ineos, cumplió con los pronósticos e hizo valer su condición de máximo favorito en la contrarreloj, parando el cronómetro en un imponente tiempo de 12:08, muy lejos de los otros dos mejores clasificados de la jornada Thymen Arensman (+0:22) y Max Walscheid (+0:26).

La clasificación de la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 1

¿Dónde ver la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

