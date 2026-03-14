Así queda la clasificación de etapa y general de la París-Niza 2026 tras la séptima etapa

Daniel Godon ganó la séptima y penúltima etapa de la París-Niza 2026 con final en Isola-Village, mientras que el Jonas Vingegaard sigue en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del INEOS Grenadiers, consiguió ser el más rápido en la ascensión final de la etapa recortada de hoy, por delante de Biniam Girmay y Cees Bol.

Con ya solo la etapa de Niza de este domingo por disputar, en la clasificación general, Vingegaard le saca 3:22 Daniel Martínez y 5:50 a Georg Steinhauser. Respecto al desempeño de los españoles, el mejor situado es Marc Soler. El catalán, del UAE Team, asciende hasta la sexta posición a +08:15, mientras que Ion Izagirre, del Cofidis, es séptimo a +09:02.

Clasificación de etapa y general de la París-Niza 2026

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Jonas Vingegaard se mantiene como líder de la París Niza / EFE

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

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