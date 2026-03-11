Así queda la clasificación general de la París-Niza 2026 tras el abandono de Ayuso en la etapa 4

Jonas Vingegaard se ha apuntado la victoria en la etapa 4 de la París-Niza 2026, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El danés, del Team Visma, ha dado el esperado paso al frente en la carrera al sol, apuntándose su primer triunfo de la presente edición haciendo gala de su exhuberancia física para cruzar en solitario la línea de meta. Nadie pudo seguir el ritmo del danés, y los siguientes en llegar fueron los corredores del Red Bull-BORA Daniel Martínez (+0:41) y Tim van Dijke (+0:45).

Lo acontecido en la cuarta jornada de la París-Niza se ha traducido en grandes cambios en la clasificación general. El abandono del hasta ahora líder Juan Ayuso fruto de una caída, sumado a la exhibición de Vingegaard, han derivado en un cambio de orden en la cabeza de la carrera por el maillot amarillo.

Ayuso, tras su caída / X

Completan el podio provisional Daniel Martínez, segundo a 52 segundos del líder del Visma, y Georg Steinhauser, tercero a +3:20.

Respecto al desempeño de los españoles, el mejor situado es Marc Soler. El catalán, del UAE Team, asciende hasta la octava posición a +5:45, mientras que Ion Izagirre, del Cofidis, cierra el topp-10 a +6:32.

La clasificación de la París-Niza tras la etapa 4

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición de la 'Carrera del Sol', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

