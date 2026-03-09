Así queda la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la etapa 2

Max Kanter se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la París-Niza 2026, con inicio en Épône y final en Montargis, mientras que Luke Lamperti se mantiene en lo más alto de la clasificación general.

El alemán, del Astana, consiguió imponerse en la emocionante llegada al sprint después de que el pelotón cazase al fugado Daan Hoole en el último kilómetro. Los siguientes en alcanzar la meta fueron Laurence Pithie (m.t.) y Jasper Stuyven (m.t.).

El desenlace de la última jornada de la carrera al sol no ha derivado en grandes cambios en la clasificación general. Luke Lamperti sigue ocupando la primera posición, aunque igualado en tiempo con Vito Braet.

Luke Lamperti se mantiene como líder en la clasificación general de la París-Niza tras la etapa 2 / EFE

Respecto al papel de los favoritos, Juan Ayuso gana fuerza en la clasificación a las puertas de una etapa clave. El flamante fichaje del Lidl-Trek ocupa la sexta posició a apenas 8 segundos del líder Lamperti, mientras que los también españoles Marc Soler e Iván Romeo se sitúan a 12 segundos de la cabeza.

En esta franja de tiempo se encuentra también Jonas Vingegaard, quien de momento no ha hecho el amago de querer pelear por las primeras posiciones. El jefe de filas del Team Visma ocupa provisionalmente la 55ª posición de la clasificación, aunque se espera que en los próximos días se meta de lleno en la pelea por el maillot amarillo.

La clasificación de la París-Niza tras la etapa 2

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición de la 'Carrera del Sol', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

