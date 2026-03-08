Así queda la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la etapa 1

Luke Lamperti se ha apuntado la victoria en la etapa inaugural de la París-Niza 2026, con inicio en Achères y final en Carrières-sous-Poissy, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El estadounidense, del EF Education First, consiguió ser el primero en cruzar la meta en la llegada masiva que decidió la jornada inaugural de la ronda gala, seguido por Vito Braet (m.t.) y Orluis Aular (m.t).

Respecto al desempeño de los grandes favoritos, ni Ayuso ni Vingegaard pelearon por la victoria en esta primera etapa.

La clasificación de la París-Niza tras la etapa 1

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición de la 'Carrera del Sol', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la París-Niza con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.