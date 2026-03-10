Así queda la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la contrarreloj de la etapa 3

El INEOS Grenadiers se ha apuntado la victoria en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa de la París-Niza 2026, con inicio en Cosne-Cours-sur-Loire y final en Pouilly-sur-Loire, mientras que Juan Ayuso se sitúa en lo más alto de la clasificación general.

El equipo británico marcó la mejor referencia, parando el 'crono' en 26:40, dos segundos menos que el Lidl-Trek y 11 menos que el Decathlon CMA CGM.

El rendimiento de los equipos en la contrarreloj grupal ha derivado en grandes cambios en la clasificación general. Luke Lamperti, líder a lo largo de las dos primeras jornadas de competición, cede su lugar de privilegio en lo más alto de la clasificación a Juan Ayuso.

Juan Ayuso, nuevo líder de la París-Niza tras la etapa 3 / EFE

El podio provisional lo completan dos integrantes del INEOS, el gran triunfador de la última jornada. Kévin Vauquelin se coloca en la segunda posición a 2 segundos de Ayuso, mientras que Oscar Onley se afianza en la tercera posición a 3 segundos de la cabeza.

Jonas Vingegaard, el otro gran favorito a conquistar la 'carrera al sol', ha vuelto a ceder terreno por segunda jornada consecutiva. El cuarto puesto conseguido por el Team Visma en la crono por equipos deja al danés como séptimo clasificado a 17 segundos del líder Ayuso.

La clasificación de la París-Niza tras la etapa 3

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición de la 'Carrera del Sol', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

