Así queda la clasificación general de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 5

Alessandro Pinarello se ha apuntado la victoria en la última etapa de O Gran Camiño 2026, con inicio en As Neves y final en lo alto del Monte Trega, mientras que Adam Yates termina la ronda gallega en lo más alto de la clasificación general.

El italiano, del NSN Team, fue el primero en cruzar la meta en la jornada final tras lanzar un ataque durante la ascensión al Monte Trega que sólo uno pocos elegidos pudieron seguir. El selecto grupo perseguidor estuvo formado por Jørgen Nordhagen, Adam Yates e Iván Romeo, segundo, tercero y cuarto de la jornada respectivamente.

Lo acontecido en la última etapa permite a Adam Yates encumbrarse como ganador de la presente edición de O Gran Camiño. El del UAE consiguió aventajar en 34 segundos a Jørgen Nordhagen y en 54 segundos a Alessandro Pinarello, los encargados de completar del podio final de la competición.

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda gallega, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de O Gran Camiño 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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