Así queda la clasificación general de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 4

Adam Yates se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa de O Gran Camiño 2026, con inicio en Xinzo de Limia y final en Alto de Cabeza de Meda, un triunfo que le permite seguir en lo más alto de la clasificación general.

El británico, del UAE Team Emirates, fue el primero en cruzar la meta en la etapa reina tras ganar la partida a al noruego Jorgen Nordhagen.

La disputa de la etapa reina permite a Adam Yates mantenerse al frente de la general. Se distancia a 34 segundos de Nordhagen, el noruego, y todo apunta que será quien se lleve la victoria final en O Gran Camiño.

La clasificación de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 4

Clasificación general de la Etapa 4 de O Gran Camiño / Twitter

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda gallega, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de O Gran Camiño 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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