Así queda la clasificación general de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 2

Carlos se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de O Gran Camiño 2026, con inicio en Villalba y final en Barreiros, mientras que Rafael Reis se sitúa en lo más alto de la clasificación general.

El español, del Movistar Team, fue el primero en cruzar la meta en el ajustado sprint final, ganándole la partida a Mats Wenzel.

La disputa de la última jornada ha comportado cambios en la clasificación general, destacando la pérdida de liderato de Julius Johansen. Los 58 segundos que se dejó el danés permiten a Rafael Reis asaltar la primera posición de la clasificación, mientras que Nelson Oliveira (+0:01) y Jørgen Nordhagen (+0:12) completan el podio provisional.

La clasificación de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 2

La clasificación de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 2 / X

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda gallega, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de O Gran Camiño 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las cinco etapas que dan forma a la ronda gallega con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.