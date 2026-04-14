Así queda la clasificación general de O Gran Camiño 2026 tras la contrarreloj de la etapa 1

Julius Johansen se ha apuntado la victoria en la contrarreloj inaugural de O Gran Camiño 2026, con inicio y final en la Torre de Hércules, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El danés, del UAE Team, paró el crono en 17:43, aventajando en 16 segundos a Rafael Reis y en 17 a Nelson Oliveira.

La disputa de la contrarreloj inaugural ha derivado en las primeras grandes diferencias en la clasificación general, pero ninguno de los favoritos ha dado el primer golpe. Adam Yates, líder del UAE Team para la ronda gallega, se sitúa sexto a +41 segundos de su compañero de equipo, mientras que Iván Romeo pierde 1:30 después de sufrir un pinchazo.

El contratiempo del líder del Movistar Team deja a Abel Balderstone como ciclista español mejor situado en la general. El del Caja Rural ocupa la 12ª posición a +58 segundos del líder Johansen.

La clasificación de O Gran Camiño 2026 tras la etapa 1

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En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

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