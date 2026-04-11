Así queda la clasificación general de la Itzulia 2026 tras victoria final de Paul Seixas y la etapa 6

Paul Seixas se ha coronado como ganador de la Itzulia 2026 tras la disputa de la etapa 6 este sábado. Después de mantenerse en lo más alto de la clasificación general por seis jornadas consecutivas, el francés del Decathlon CMA CGM, se lleva la Vuelta al País Vasco tras apuntarse tres victorias de etapa en su casillero personal.

El francés no ha tenido que sufrir en la etapa 6, la jornada final con inicio en Goizper-Antzuola y final en Bergara, para vestirse de amarillo tras cruzar la meta. Su dominio ha sido incontestable desde el principio de la Itzulia hasta el final, más todavía tras los nulos intentos de Florian Lipowitz, Tobias Johannessen o Primoz Roglic de recortar distancias con el francés. Con apenas 19 años, se convierte en todo un ganador de la Vuelta al País Vasco, un honor que en su caso es todavía mayor debido a su corta edad.

La etapa final se la llevó el estadounidense Andrew August, de INEOS Grenadiers, que cruzó primero la meta por el paso por Bergara. A pesar de ello, la victoria final se la llevó Paul Seixas, que cumple un nuevo hito en su corta carrera y se confirma como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

La clasificación de la Itzulia 2026 tras la etapa 6

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — 0:00 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) — 2:30 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) — 3:40 Ion Izagirre (Cofidis) — 3:50 Alex Baudin (EF Education - EasyPost) — 4:12 Harold Tejada (XDS Astana Team) — 4:29 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — 4:42 Clément Champoussin (XDS Astana Team) — 4:43 Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) — 5:03 Javier Romo (Movistar Team) — 5:05 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — 5:39 Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) — 6:31 Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) — 7:03 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) — 7:10 Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) — 10:27

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¿Dónde ver la Itzulia 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se puede ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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