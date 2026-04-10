Así queda la clasificación general de la Itzulia 2026 tras la etapa 5 con Paul Seixas

Paul Seixas se ha apuntado la victoria en la etapa 5 de la Itzulia 2026, con inicio y final en Eibar, lo que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación general por quinta jornada consecutiva.

El francés, del Decathlon CMA CGM, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse en el mano a mano ante Florian Lipowitz. Con esta nueva victoria, la tercera en la ronda vasca, Seixas deja su victoria final vista para sentencia.

Siexas llegará a la jornada final, con inicio en Goizper-Antzuola y final en Bergara, vestido de amarillo y con una amplia ventaja respecto al resto de aspirantes. Su más inmediato perseguidor, Florian Lipowitz, se encuentra a +2:30, mientras que Primoz Roglic completa el podio provisional a +3:40.

Respecto al papel de los corredores españoles, el mejor situado en la general es Ion Izagirre. El del Cofidis se mantiene en la cuarta posición de la general, aunque pierde algo de fuelle respecto a la jornada anterior y se encuentra a +3:50 de la cabeza.

La clasificación de la Itzulia 2026 tras la etapa 5

Tras cada una de las seis etapas que conforman la presente edición de la ronda vasca, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Itzulia Basque Country 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Itzulia 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.