Así queda la clasificación general de la Itzulia 2026 tras la etapa 4: Seixas, líder antes de la etapa reina

Álex Aranburu se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa de la Itzulia 2026, con inicio y final en Galdakao, mientras que Paul Seixas se mantiene en lo más alto de la clasificación general por cuarta jornada consecutiva.

El español, del Cofidis, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse en el mano a mano ante Tobias Johannessen. Christian Scaroni, que estuvo a punto de dar caza a los fugados, finalizó en tercera posición.

Respecto a la carrera por el maillot amarillo, Paul Seixas cada vez tiene el camino más despejado. El prodigio del Decathlon CMA CGM se mantiene como líder destacado de la competición antes de afrontar la etapa reina, aventajando en +2:19 a Primoz Roglic y en +2:28 a Florian Lipowitz.

Paul Seixas, líder destacado en la Itzulia / EFE

Juan Ayuso, uno de los ciclistas llamados a pelear por la general, termina su participación en la Itzulia de forma abrupta. Después de 'dimitir' de la pelea con Seixas en la etapa anterior, el Lidl-Trek confirmó a través de un comunicado oficial que el alicantino abandona por problemas estomacales.

Respecto al papel de los corredores españoles, el mejor situado en la general es Ion Izagirre. El del Cofidis asalta la cuarta posición de la general tras una nueva actuación memorable, situándose a +2:28 de la carrera.

La clasificación de la Itzulia 2026 tras la etapa 4

La clasificación de la Itzulia tras la etapa 4 / X

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¿Dónde ver la Itzulia 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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