Así queda la clasificación general de la Itzulia 2026 tras la etapa 3: vía libre para Seixas tras el abandono de Del Toro

Axel Laurance se ha apuntado la victoria en la tercera etapa de la Itzulia 2026, con inicio y final en Basauri, mientras que Paul Seixas se mantiene en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del Ineos Grenadiers, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse ante Igor Arrieta.

A pesar de no formar parte del grupo que peleó por la victoria, lo acontecido en la última etapa refuerza la condición de líder de Paul Seixas. El talento del Decathlon CMA CGM mantiene el maillot amarillo por tercera jornada consecutiva y su camino hacia la victoria final queda aún más despejado tras el abandono de uno de sus principales rivales, el mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro abandona la Itzulia tras sufrir una caída en la etapa 3 / EFE

La clasificación de la Itzulia 2026 tras la etapa 3

Tras cada una de las seis etapas que conforman la presente edición de la ronda vasca, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Itzulia Basque Country 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Itzulia 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.