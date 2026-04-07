Así queda la clasificación general de la Itzulia 2026 tras la victoria de Seixas en la etapa 2

Paul Seixas se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la Itzulia 2026, con inicio en Pamplona-Iruña y final en Cuevas de Mendukilo, lo que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del del Decathlon CMA CGM, fue el primero en cruzar la meta después de lanzar un ataque en San Miguel de Aralar que nadie pudo seguir. El de Lyon aventajó en más de un minuto y medio a Skjelmose y Roglic, lo que le permite asestar un nuevo golpe a la clasificación general.

Con su segunda victoria en la ronda vasca, Seixas afianza su posición de privilegio en la carrera por el maillot amarillo.

La clasificación de la Itzulia 2026 tras la etapa 2

Tras cada una de las seis etapas que conforman la presente edición de la ronda vasca, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Itzulia Basque Country 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Itzulia 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.