Así queda la clasificación general de la Itzulia 2026 tras la contrarreloj de la etapa 1

Paul Seixas se ha apuntado la victoria en la contrarreloj inaugural de la Itzulia 2026, con inicio y final en Bilbao, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del del Decathlon CMA CGM, paró el crono en 17:09, aventajando en 23 segundos a Kévin Vauquelin y en 27 segundos a Felix Grobschartner.

A apenas un segundo del podio del día consiguió terminar Primoz Roglic, que empieza la ronda vasca desde una meritoria cuarta posición. Más discreta fue la actuación de dos de los grandes favoritos para conseguir la victoria final, Juan Ayuso (+1:16) e Isaac del Toro (+0:51), ambos fuera del top-10 de la jornada

La clasificación de la Itzulia 2026 tras la etapa 1

Tras cada una de las seis etapas que conforman la presente edición de la ronda vasca, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Itzulia Basque Country 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Itzulia 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de EITB, canal autonómico del País Vasco que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda vasca con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.