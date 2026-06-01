Así queda la clasificación general del Giro de Italia Femenino 2026 tras la etapa 3

Elisa Balsamo se ha apuntado la victoria en la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026, con inicio en Bibione y final en Buja, lo que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación general.

La italiana, del Lidl-Trek, fue la primero en cruzar la meta después de imponerse en el masio sprint final, lo que le permite apuntarse su tercera victoria consecutiva en las tres jornadas inaugurales de la 'Corsa Rosa'

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