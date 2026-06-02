Así queda la clasificación general del Giro de Italia Femenino 2026 tras la contrarreloj de la etapa 4

Anna Van der Breggen se ha apuntado la victoria en la contrarreloj de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026, con inicio en Belluno y final en Nevegal, lo que le permite arrebatarle la 'maglia rosa' a Elisa Balsamo antes de la primera gran etapa de montaña.

La neerlandesa, del Team SD, paró el crono en 31:38, aventajando en más de un minuto a su más inmediata perseguidora, la suiza Marlen Reusser. El tercer mejor tiempo del día lo marcó Demi Vollering, que terminó la prueba a +1:10 de la nueva líder.

Lo acontecido en la 'cronoescalada' sacude por completo la clasificación general, encumbrando a las mejores corredoras del día. Anna van der Breggen le arrebata el liderato a una Elisa Balsamo que cae hasta la 56ª posición (+8:44), mientras que Reusser y Vollering completan el podio provisional.

Respecto a las representantes españolas, Mireia Benito pasa a ser la mejor situada en la general. La del AG Insurance - Soudal asciende hasta la 18ª posición de la clasificación (+3:22), seguida por Mavi García (+3:53) tanto en el ranking nacional como en la clasificación final.

La clasificación del Giro de Italia Femenino 2026 tras la etapa 4

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Tras cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia Femenino 2026 contará con un recorrido de 1.153,7 kilómetros y 12.500 metros de desnivel que tendrá su colofón final en Saluzzo. Las nueve etapas que componen la presente edición de la 'Corsa Rosa' presentan perfiles de todo tipo, con la primera ascensión de la historia al Colle de la Finestre como principal foco de interés.

El recorrido del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Las últimas ganadoras del Giro de Italia Femenino

2025 - Elisa Longo Borghini (ITA) 2024 - Elisa Longo Borghini (ITA) 2023 - Annemiek van Vleuten (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED) 2021 - Anna van der Breggen (NED) 2020 - Anna van der Breggen (NED)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.