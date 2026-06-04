Así queda la clasificación general del Giro de Italia Femenino 2026 tras la etapa 6

Elisa Balsamo se ha apuntado la victoria en la etapa 6 del Giro de Italia Femenino 2026, con inicio en Ala y final en Brescello, mientras que Anna van der Breggen se mantiene en lo más alto de la clasificación general antes de la antesala de la etapa reina.

La italiana, del Lidl Trek, fue la primera en cruzar la línea de meta en el masivo sprint final, imponiéndose ante Maggie Coles-Lyster y Georgia Baker.

Lo acontecido en la última jornada no ha alterado en absoluto las jerarquías dentro de la clasificación general, con Anna van der Breggen reteniendo la codiciada 'maglia rosa'. La neerlandesa se mantiene a la cabeza, aventajando en un minuto a su compatriota Demi Vollering y en cerca de minuto y medio a la neerlandesa Antonia Niedermaier, la encargada de cerrar el podio provisional.

Respecto a las representantes españolas, Mireia Benito se mantiene como la mejor situada en la general. La del AG Insurance - Soudal asciende se afianza en la 16ª posición de la clasificación a +8:30 de la cabeza, seguida por Mavi García (+12:51) en el ranking nacional.

La clasificación del Giro de Italia Femenino 2026 tras la etapa 6

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Tras cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia Femenino 2026 contará con un recorrido de 1.153,7 kilómetros y 12.500 metros de desnivel que tendrá su colofón final en Saluzzo. Las nueve etapas que componen la presente edición de la 'Corsa Rosa' presentan perfiles de todo tipo, con la primera ascensión de la historia al Colle de la Finestre como principal foco de interés.

El recorrido del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Las últimas ganadoras del Giro de Italia Femenino

2025 - Elisa Longo Borghini (ITA) 2024 - Elisa Longo Borghini (ITA) 2023 - Annemiek van Vleuten (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED) 2021 - Anna van der Breggen (NED) 2020 - Anna van der Breggen (NED)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.