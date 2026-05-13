Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 5

Igor Arrieta se ha apuntado la victoria en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Praia a Mare y final en Potenza, mientras que Alfonso Eulálio asalta la primera posición de la clasificación general.

El español, del UAE Team, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse frente a Alfonso Eulálio en un trepidante duelo en el que la balanza se inclinó a favor del primero a pesar de irse al suelo y equivocarse al tomar una salida. A pesar de estos percances, ambos consiguieron aventajar ampliante al grupo perseguidor y en cerca de 8 minutos al resto de favoritos.

Lo acontecido en la quinta jornada del Giro ha sacudido por completo la carrera por la general. Alfonso Eulálio le arrebata la 'Maglia Rosa' al hasta ahora líder Giulio Ciccone, que cae en picado en la clasificación, mientras que Igor Arrieta (+2:51) y Christian Scaroni (+3:34) completan el podio provisional.

Arrieta se cae, remonta y gana / girodeitalia

Del grupo de favoritos, Ciccone se mantiene como el mejor situado en la clasificación, ocupando la 6ª posición a +6:12 de la cabeza. Le pisan los talones Christen y Bernal (+6:16), mientras que Vingegaard y el resto de favoritos se encuentran a +6:22.

Más allá de Igor Arrieta, Enric Mas es el español mejor situado en la general. El del Movistar Team ocupa la 13ª posición de la clasificación, a los mismos +6:22 de la cabeza que Vingegaard y el resto de favoritos.

Enric Mas ha tenido un buen inicio en el Giro de Italia 2026 / AFP7

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 5

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.