Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 4

Jhonatan Narváez se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Catanzaro y final en Cosenza, mientras que Giulio Ciccone asalta la primera posición de la clasificación general y se viste de rosa en la primera etapa en carreteras transalpinas.

El ecuatoriano, del UAE Team, se apuntó la victoria en la primera etapa italiana después de imponerse en la ajustada llegada al sprint, ganándole la partida a Orluis Aular y al nuevo líder Giulio Ciccone.

Lo acontecido en la cuarta jornada del Giro ha comportado grandes cambios en la general. Giulio Ciccone le arrebata la 'Maglia Rosa' al hasta ahora líder Guillermo Silva, que cede mucho terreno en la clasificación, mientras que Jan Christen (+0:04) Florian Stork (+0:04) completan el podio provisional.

El 'lagarto' gana la cuarta etapa del Giro / giroditalia

Ciccone se convierte en el primero de los grandes favoritos en vestir el codiciado rosa, pero los otros aspirantes no se encuentran lejos. Egan Bernal se mantiene a 4 segundos después de recomponerse tras un mal ascenso, Arensman y Pellizzari se sitúan a 6 y el resto, entre los que destaca Jonas Vingegaard, apenas cuentan con 10 segundos de desventaja.

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Enric Mas se mantiene como el mejor situado en la clasificación. El jefe de filas del Movistar Team asciende a la octava posición de la clasificación y se sitúa a apenas 10 segundos del líder.

Enric Mas ha tenido un buen inicio en el Giro de Italia 2026 / AFP7

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 4

Results powered by FirstCycling.com

Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.