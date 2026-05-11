Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 3

Paul Magnier se apuntó la victoria en la tercera etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Plovdiv y final en Sofía, mientras que Guillermo Sival se mantiene en la primera posición de la clasificación general y vestira la 'Maglia Rosa' en la entrada del pelotón a carreteras italianas.

El francés, del Soudal, fue el primero en cruzar la meta en la esperada llegada al sprint, imponiéndose por segunda vez ante el máximo favorito del día Jonathan Milan. Estos dos triunfos permiten a Magnier portar la 'Maglia Ciclamino' con una importante ventaja sobre el italiano.

Lo acontecido en la tercera etapa del Girono ha comportado grandes cambios en la general. Guillermo Silva en lo más alto de la clasificación, mientras que Florian Stork (+0:04) y Egan Bernal (+0:04) completan el podio provisional.

La etapa 3 del Giro de Italia 2026, en imágenes. / BORISLAV TROSHEV / EFE

Bernal es, del grupo de favoritos a la 'Maglia Rosa', quién mejores resultados ha registrado durante los tres dias de competición en carreteras búlgaras. Su compañero de equipo Thymen Arensman y Giulio Ciccone se encuentran a 6 segundos de la cabeza, mientras que el resto, entre los que destaca Jonas Vingegaard, están a +10.

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Enric Ma es el mejor situado en la clasificación. El jefe de filas del Movistar Team es el encargado de cerrar el top-10, situándose a apenas 10 segundos del líder. También merece la pena destacar el papel de Diego Sevilla, que a pesar de su discreta 105ª posición en la general es el portador de la prestigiosa 'Maglia Azzurra' gracias a su desempeño en la montaña.+

Enric Mas ha tenido un buen inicio en el Giro de Italia 2026 / AFP7

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 3

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.